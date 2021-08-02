Öztrak: "Yanan her ağaçta bizim de ciğerlerimiz dağlanıyor"
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Öztrak: "Yanan her ağaçta bizim de ciğerlerimiz dağlanıyor"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklama ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklama ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Öztrak: 'Yanan her ağaçta bizim de ciğerlerimiz dağlanıyor'
Öztrak: 'Yanan her ağaçta bizim de ciğerlerimiz dağlanıyor'
Öztrak: 'Yanan her ağaçta bizim de ciğerlerimiz dağlanıyor'
Öztrak: 'Yanan her ağaçta bizim de ciğerlerimiz dağlanıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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