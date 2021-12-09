Öztrak: "Ülkemizin en büyük avantajı bursa gibi şehirlere sahip olmasıdır"

BURSA (İHA) - Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, istişare toplantılarına devam ediyor.

Haziran ayında İYİ Parti, Eylül ayında Demokrasi ve Atılım Partisi, Kasım ayında AK Parti ile istişare toplantısına ev sahipliği yapan BTSO, son olarak CHP Ekonomi Masası heyetini konuk etti. BTSO olarak pandemi sürecinde yoğun bir toplantı ve istişare trafiği içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Burkay, ziyarete gelen hükümet ve siyasi parti yöneticilerinden ülke ekonomisinin gündemi ve Bursa ekonomisinin gelişimine dair projeksiyonlarını dinlediklerini belirtti. İbrahim Burkay, "Pandeminin ilk gününden bu yana politika yapıcılar ve ekonomi yönetimi ile daha sık bir araya gelerek üyelerimizin güncel konularını çözüm odaklı bir yaklaşımla değerlendiriyoruz. Haziran ayından bu yana İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala başkanlığında İl Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirmiştik. Toplumumuzun tüm kesimlerine etki eden sosyal ve ekonomik gelişmeler karşısında ortak akıl ve istişare kültürü ile hareket etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

BTSO Başkanı Burkay, Türkiye'nin tüm dünya ile birlikte pandeminin oluşturduğu olağanüstü koşulların şekillendirdiği zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Domino etkisi gibi küresel ticaretin akışını bozan tüm bu gelişmelere karşın Türkiye ekonomisi, pandemi sonrasında hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. Yeniden şekillenen küresel tedarik zincirlerinde Türkiye'ye yönelik artan tedarik talebi büyümede belirleyici oldu. İhracatta ve sanayi üretiminde yüksek büyümelerin yanı sıra özel sektörün yeni kapasite ve modernizasyon yatırımları da hızlandı. Küresel ekonomide 2022 yılında toparlanmanın sürmesi, yakaladığımız bu ivmenin devam etmesi açısından son derece önemli." diye konuştu.

"Ülkene güven, kendine güven"

Küresel tedarik zincirindeki konjonktürün Türkiye'ye önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Burkay, şöyle konuştu: "Bu dönemde alınacak güven artırıcı tedbirlerle ülkemizin çok daha yüksek büyüme ve ihracat rakamlarına ulaşacağına inanıyoruz. 'Ülkene güven, kendine güven' ortak iradesiyle hareket etmeliyiz. Dünyada ülkelerden ziyade şehirler birbiriyle yarışıyor. Türkiye'nin üretim kabiliyetleri yüksek olan şehirleri var. Bu üretim kabiliyeti ve lojistik avantajlara sahip şehirleri farklı teşvik politikalarla destekleyerek büyüme yolculuğunu hızlandırabiliriz. Bursa olarak tüm şehirlerle işbirliği içinde çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden olan Bursa'nın bir yıl içerisinde ziyaret ettikleri 32. şehir olduğunu belirterek, "Bu sürede 38 bin kilometre yol kat ettik. Kentlerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımız ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geliyoruz. BTSO'ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisine ilişkin verimli bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin en büyük avantajlarından birisi de Bursa gibi üreten ve girişimci ruhlu iş insanlarına sahip olmasıdır" dedi.

Türkiye'nin genç nüfusa ve çok iyi yetiştirilebilir insan kaynağına sahip olduğunu ifade eden Öztrak, "Ülkemiz dünyada 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa yaklaşık 30 trilyon dolarlık gayri safi hasılaya ekonomiye ulaşabilen ender ülkelerden biri. CHP olarak 'Yeni Kurumlar, Yeni Kurallar, Yeni Kadrolar' ile Türkiye'nin yeni bir büyüme hikayesi yazacağına inanıyoruz." diye konuştu. Öztrak ayrıca yaptığı sunumda Hukuk Devleti ve Demokrasi, Üreten Türkiye, Güçlü Sosyal Devlet ve Sürdürülebilirlik olmak üzere dört ana başlıkta parti olarak atacakları adımlar hakkında iş dünyasına bilgiler verdi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, oda olarak istişare anlayışıyla pandeminin başlangıcından bu yana çok ciddi bir çalışmalar sergilediklerini ifade ederek, "Bakanlıklar, TOBB, iş dünyası kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlarla son derece yapıcı bir istişare içinde, çözümün bir parçası olabilmek adına gayret gösteriyoruz. Özellikle salgın sürecinde reel sektör ile politika yapıcılar arasında adeta bir köprü görevi üstlenerek kapsamlı toplantılar düzenliyoruz. Üyelerimizin sektörel konularını çözüm odaklı bir yaklaşımla değerlendiriyoruz" dedi. - BURSA