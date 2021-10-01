Öztrak: 'Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var' - Haberler
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Öztrak: "Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var"

AA - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Öztrak: "Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var" ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Öztrak:

"Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)

Öztrak: Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var

Öztrak: Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var

Öztrak: Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var

Öztrak:
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Öztrak: 'Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var' - Haberler
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