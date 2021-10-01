Öztrak: "Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Öztrak: "Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var" ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Öztrak:
"Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var"
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)