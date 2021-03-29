Öztrak: "Montrö'yü, Lozan'ı tartışmaya açmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Öztrak: "Montrö'yü, Lozan'ı tartışmaya açmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Öztrak: 'Montrö'yü, Lozan'ı tartışmaya açmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktır'
Öztrak: 'Montrö'yü, Lozan'ı tartışmaya açmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktır'
Öztrak: 'Montrö'yü, Lozan'ı tartışmaya açmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktır'
Öztrak: 'Montrö'yü, Lozan'ı tartışmaya açmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktır'
Öztrak: 'Montrö'yü, Lozan'ı tartışmaya açmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Merve Boluğur Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öztrak: "Montrö'yü, Lozan'ı tartışmaya açmak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:10:33. #1.16#
title