Öztrak: "Ülkemize yatırımın gelmesini, refahın artmasını herkesten çok biz isteriz"
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Öztrak: "Ülkemize yatırımın gelmesini, refahın artmasını herkesten çok biz isteriz"

30.11.2020 15:54 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

Öztrak: 'Ülkemize yatırımın gelmesini, refahın artmasını herkesten çok biz isteriz'
Öztrak: 'Ülkemize yatırımın gelmesini, refahın artmasını herkesten çok biz isteriz'
Öztrak: 'Ülkemize yatırımın gelmesini, refahın artmasını herkesten çok biz isteriz'
Öztrak: 'Ülkemize yatırımın gelmesini, refahın artmasını herkesten çok biz isteriz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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