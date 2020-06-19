Öztrak: "(Turizm sektörü çalışanları) Devletin şefkatli elini bu yurttaşlarımıza uzatın"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
19.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:23
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA