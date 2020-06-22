Öztrak: "(Tunç Soyer'in açıklamaları) Öküzün altında buzağı aramaya gerek yoktur"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
22.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:50
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)
Kaynak: AA