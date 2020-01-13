Öztrak: "Tüm bunlara rağmen Libya'daki ateşkesi olumlu karşıladığımızın altını çizmek isteriz"
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Öztrak: "Tüm bunlara rağmen Libya'daki ateşkesi olumlu karşıladığımızın altını çizmek isteriz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

13.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:51
Öztrak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın gelişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Öztrak: "Tüm bunlara rağmen Libya'daki ateşkesi olumlu karşıladığımızın altını çizmek isteriz"
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