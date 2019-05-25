Öztrak: TL, 52 günde yüzde 10 değer kaybetti

"Ülke ekonomik krizde, biz 52 günü kaybettik" diyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TL enstrümanlardaki değer kayıplarının 'sandıkla gelenin sandıkla gitmeyeceğini düşündüren İstanbul seçim süreci'nden kaynaklandığını söyledi.

Öztrak: TL, 52 günde yüzde 10 değer kaybetti

"Ülke ekonomik krizde, biz 52 günü kaybettik" diyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TL enstrümanlardaki değer kayıplarının 'sandıkla gelenin sandıkla gitmeyeceğini düşündüren İstanbul seçim süreci'nden kaynaklandığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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