Öztrak: "Terörle mücadelenin sizi bizi yoktur"
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Öztrak: "Terörle mücadelenin sizi bizi yoktur"

15.02.2021 15:52 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Öztrak: 'Terörle mücadelenin sizi bizi yoktur'
Öztrak: 'Terörle mücadelenin sizi bizi yoktur'
Öztrak: 'Terörle mücadelenin sizi bizi yoktur'
Öztrak: 'Terörle mücadelenin sizi bizi yoktur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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