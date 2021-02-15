Öztrak: "Terörle mücadelenin sizi bizi yoktur"

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin Gara şehitleriyle ilgili açıklamasına sert tepki

13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu

Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 şehidimizle ilgili ilk açıklama: 5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.