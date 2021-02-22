Öztrak: "Ülkemiz en haklı davalarını dışarıda anlatamıyor"
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Öztrak: "Ülkemiz en haklı davalarını dışarıda anlatamıyor"

22.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

Öztrak: 'Ülkemiz en haklı davalarını dışarıda anlatamıyor'
Öztrak: 'Ülkemiz en haklı davalarını dışarıda anlatamıyor'
Öztrak: 'Ülkemiz en haklı davalarını dışarıda anlatamıyor'
Öztrak: 'Ülkemiz en haklı davalarını dışarıda anlatamıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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