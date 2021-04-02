Öztrak - TBMM Genel Kurulunda oylama yenilenmesi
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Öztrak - TBMM Genel Kurulunda oylama yenilenmesi

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi

Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

Öztrak - TBMM Genel Kurulunda oylama yenilenmesi
Öztrak - TBMM Genel Kurulunda oylama yenilenmesi
Öztrak - TBMM Genel Kurulunda oylama yenilenmesi
Öztrak - TBMM Genel Kurulunda oylama yenilenmesi
Öztrak - TBMM Genel Kurulunda oylama yenilenmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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