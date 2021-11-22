Öztrak: "Tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılsın" - Haberler
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Öztrak: "Tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılsın"

AA - Haberler | Politika

-Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak: "Tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılsın" ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

- Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak:

"Tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılsın"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. (2)

Öztrak: Tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılsın

Öztrak: Tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılsın

Öztrak: Tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılsın

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