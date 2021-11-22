Öztrak: "Tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılsın"
-Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak: "Tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılsın" ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
- Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları Öztrak:
"Tarımsal üretimde kullanılan mazottan alınan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılsın"
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. (2)