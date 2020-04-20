Öztrak: "Tarım işçileri tarlalara giremezlerse önümüzdeki dönemde gıda güvenliğimiz riske girer"
CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
20.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:47
CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: AA