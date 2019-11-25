25.11.2019 23:23 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:25

- Öztrak'tan Muharrem İnce açıklaması

ANKARA - CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Muharrem İnce ile ilgili iddiaların gündeme gelmesi üzerinden 3 gün dahi geçmedi. Biz bu konuda hiçbir arkadaşımız ile ilgili açıklama yapmadık. Biz hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde bir kumpas senaryosunun ortaya konduğunu belirten Öztrak, "Aynı yerden hazırlanmış metinler üzerinden koparılan ve 1 haftadır devam bu senkronize yayın çılgınlığını Barış Pınarı Harekatı'nda dahi görmemiştik. Önde bir kumpas senaryosu milletin gündemini unutturmak için sahneleniyor. Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler kullanılarak ortaya konuyor" diye konuştu.

Bu kumpasın asıl hedefinin CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu savunan Öztrak, "Bu olay CHP'ye düzenlenmiş bir kumpastır. Bu kumpas ona buna değil CHP'ye karşı tezgahlanmıştır. Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki sözlerinin ve uyarılarının haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Esasen gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır? Adres bellidir. Kim CHP'nin karışmasını istediyse kim CHP Genel Başkanına 'çek git' diyecek kadar gözünü kararttıysa bu kumpas onun değirmenine su taşımıştır. Kim milletin sesi duyulmasın, ülkenin gündemi karartılsın istediyse bu kumpas onların işine yaramıştır. Bu kumpasın 2 amacı vardır. Birincisi milletin AŞ ve iş sorununu gizlemek, ikincisi milletin umudu haline gelen CHP'ye itibar suikastı yapmaktır" şeklinde konuştu.

CHP'nin ruhunda her zaman Kuvay-i Milliye'nin var olduğunu söyleyen Öztrak, "Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler CHP'nin içerisinde çete arama gafletine düşerler. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvay-i Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklar" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin 'partim bana sahip çıkmıyor' sözleriyle ilgili konuşan Öztrak, "Sayın Muharrem İnce ile ilgili iddiaların gündeme gelmesi üzerinden 3 gün dahi geçmedi. Biz bu konuda hiçbir arkadaşımız ile ilgili açıklama yapmadık. Biz hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyoruz" dedi.

Bir basın mensubunun "Muharrem İnce ile ilgili disiplin süreci başlatılacak mı?" sorusuna ise Öztrak, "Bir disiplin süreci başlatılması konusu bugün topladığımız MYK gündeminde yoktu" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İHA