Öztrak: "(Lütfü Türkkan) Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık" - Haberler
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Öztrak: "(Lütfü Türkkan) Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık"

AA - Haberler | Güncel

Basın mensubunun soru sorması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın mensubunun soru sorması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)

Öztrak: (Lütfü Türkkan) Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık

Öztrak: (Lütfü Türkkan) Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık

Öztrak: (Lütfü Türkkan) Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık

Öztrak: (Lütfü Türkkan) Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık

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