Öztrak: "Son derece derin ve yapışkan bir işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız"
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Öztrak: "Son derece derin ve yapışkan bir işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

16.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:01
Öztrak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Öztrak: "Son derece derin ve yapışkan bir işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız"
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