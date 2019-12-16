Öztrak: "Son derece derin ve yapışkan bir işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
16.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:01
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA