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Son dakika... Öztrak: "(CHP'nin çıkardığı kitap) Bunlar bizim şehit ailelerimize, gazilerimize ve onların ailelerine vaatlerimizdir"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

Son dakika... Öztrak: (CHP'nin çıkardığı kitap) Bunlar bizim şehit ailelerimize, gazilerimize ve onların ailelerine vaatlerimizdir

Son dakika... Öztrak: (CHP'nin çıkardığı kitap) Bunlar bizim şehit ailelerimize, gazilerimize ve onların ailelerine vaatlerimizdir

Son dakika... Öztrak: (CHP'nin çıkardığı kitap) Bunlar bizim şehit ailelerimize, gazilerimize ve onların ailelerine vaatlerimizdir

Son dakika... Öztrak: (CHP'nin çıkardığı kitap) Bunlar bizim şehit ailelerimize, gazilerimize ve onların ailelerine vaatlerimizdir

Son dakika... Öztrak:
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Öztrak: '(CHP'nin çıkardığı kitap) Bunlar bizim şehit ailelerimize, gazilerimize ve onların ailelerine vaatlerimizdir' - Haberler
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