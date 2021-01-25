Öztrak: "Genel başkanımız, milletvekillerimizle her istedikleri zaman görüşür"
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Öztrak: "Genel başkanımız, milletvekillerimizle her istedikleri zaman görüşür"

25.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Basın mensubunun soru sorması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

Basın mensubunun soru sorması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında konuştu. (4)

Öztrak: 'Genel başkanımız, milletvekillerimizle her istedikleri zaman görüşür'
Öztrak: 'Genel başkanımız, milletvekillerimizle her istedikleri zaman görüşür'
Öztrak: 'Genel başkanımız, milletvekillerimizle her istedikleri zaman görüşür'
Öztrak: 'Genel başkanımız, milletvekillerimizle her istedikleri zaman görüşür'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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