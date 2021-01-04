Öztrak: "Aşısız geçen her gün insani kayıplarımızı daha artırıyor"
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Öztrak: "Aşısız geçen her gün insani kayıplarımızı daha artırıyor"

04.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)

Öztrak: 'Aşısız geçen her gün insani kayıplarımızı daha artırıyor'
Öztrak: 'Aşısız geçen her gün insani kayıplarımızı daha artırıyor'
Öztrak: 'Aşısız geçen her gün insani kayıplarımızı daha artırıyor'
Öztrak: 'Aşısız geçen her gün insani kayıplarımızı daha artırıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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