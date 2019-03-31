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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak basın toplantısı düzenledi - ANKARA

ANKARA (AA ) CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak "Şimdi artık söz milletin, milletin sözünü bu akşam hep beraber duymuş olacağız, milletin sözüne de hep beraber saygı duyacağız"

Kaynak: AA