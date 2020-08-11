Öztrak: "Sevr, varlığımıza, istiklalimize, milli gururumuza vurulmak istenen bir hançerdir" CHP Parti Meclisi Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısında düzenledi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısında düzenledi. (1) Kaynak: AA