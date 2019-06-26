Öztrak: "Seçim ortamının gerginliğinden ülkemiz bir an önce çıkmalıdır"

Öztrak: "Seçim ortamının gerginliğinden ülkemiz bir an önce çıkmalıdır"

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamada bulundu. -1-

Kaynak: AA
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