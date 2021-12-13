Öztrak: "İşgücüne katılım ve istihdam oranları hala 3 yıl önceki seviyelerinin gerisinde" - Haberler
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Öztrak: "İşgücüne katılım ve istihdam oranları hala 3 yıl önceki seviyelerinin gerisinde"

AA - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak: İşgücüne katılım ve istihdam oranları hala 3 yıl önceki seviyelerinin gerisinde

Öztrak: İşgücüne katılım ve istihdam oranları hala 3 yıl önceki seviyelerinin gerisinde

Öztrak: İşgücüne katılım ve istihdam oranları hala 3 yıl önceki seviyelerinin gerisinde

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