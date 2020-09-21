Öztrak: "Salgınla mücadelede ciddiyeti arttırmamız gerekiyor"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması -"Salgınla mücadelede ciddiyeti arttırmamız gerekiyor"ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın çalışanlarına açıklamalarda bulundu.
21.09.2020 16:06 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:13
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
-"Salgınla mücadelede ciddiyeti arttırmamız gerekiyor"
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın çalışanlarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı