Öztrak: "Salgınla mücadelede ciddiyeti arttırmamız gerekiyor"
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Öztrak: "Salgınla mücadelede ciddiyeti arttırmamız gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması -"Salgınla mücadelede ciddiyeti arttırmamız gerekiyor"ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın çalışanlarına açıklamalarda bulundu.

21.09.2020 16:06 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:13

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

-"Salgınla mücadelede ciddiyeti arttırmamız gerekiyor"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın çalışanlarına açıklamalarda bulundu.

Öztrak: 'Salgınla mücadelede ciddiyeti arttırmamız gerekiyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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