Öztrak: "CHP ile terör, terörist arasında herhangi bir ilişki kuramazsınız"
11.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:04
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı