Öztrak: "CHP ile terör, terörist arasında herhangi bir ilişki kuramazsınız"
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Öztrak: "CHP ile terör, terörist arasında herhangi bir ilişki kuramazsınız"

11.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)

Öztrak: 'CHP ile terör, terörist arasında herhangi bir ilişki kuramazsınız'
Öztrak: 'CHP ile terör, terörist arasında herhangi bir ilişki kuramazsınız'
Öztrak: 'CHP ile terör, terörist arasında herhangi bir ilişki kuramazsınız'
Öztrak: 'CHP ile terör, terörist arasında herhangi bir ilişki kuramazsınız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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