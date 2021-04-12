Öztrak: "İnsanları kimlikleri üzerinden ayrıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur"
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Öztrak: "İnsanları kimlikleri üzerinden ayrıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur"

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salondan ayrılması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salondan ayrılması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (6)

Öztrak: 'İnsanları kimlikleri üzerinden ayrıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur'
Öztrak: 'İnsanları kimlikleri üzerinden ayrıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur'
Öztrak: 'İnsanları kimlikleri üzerinden ayrıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur'
Öztrak: 'İnsanları kimlikleri üzerinden ayrıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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