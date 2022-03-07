Öztrak: "Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel ekonomiye de ciddi bir maliyeti olacak" - Haberler

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Öztrak: "Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel ekonomiye de ciddi bir maliyeti olacak"

AA - Güncel
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Öztrak: Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel ekonomiye de ciddi bir maliyeti olacak

Öztrak: Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel ekonomiye de ciddi bir maliyeti olacak

Öztrak: Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel ekonomiye de ciddi bir maliyeti olacak

AA - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Haberler

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