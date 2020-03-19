Öztrak: "Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Öztrak: "Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız" - Haberler
Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Öztrak: "Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

19.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:25
Öztrak: 'Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi

Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Öztrak: 'Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Öztrak: "Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haberler
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı Haberler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı Haberler
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Emrah James Bond Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Futbolcu
Şu an buradasınız: Öztrak: "Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 16:08:01. #1.14#
title