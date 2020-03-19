Öztrak: "Paniğe kapılmadan akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1) Kaynak: AA