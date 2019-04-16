Öztrak: "Ortaya Karışık Bir İtiraz Dilekçesi Hazırlanmış"

Öztrak: "Ortaya Karışık Bir İtiraz Dilekçesi Hazırlanmış"

- CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA
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