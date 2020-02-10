Öztrak: "Önümüzdeki günlerde TÜİK Başkanı hakkında Kamu Denetçisine başvuracağız"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
10.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:02
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (5)
Kaynak: AA