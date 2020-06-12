Öztrak: "Milletvekili adayını millet belirlesin formülünü gerçekleştirecek çeşitli yöntemler vardır"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın düzenlediği toplantı Faik Öztrak'ın toplantıya gelişi Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme...
12.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:16
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın düzenlediği toplantı
Faik Öztrak'ın toplantıya gelişi
Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. (1)
Kaynak: AA