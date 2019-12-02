Öztrak: "Milletin derdine derman olacak tedbirleri alın"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
02.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Öztrak: "Milletin derdine derman olacak tedbirleri alın"