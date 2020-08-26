Öztrak: Milletimizin ortak tarihini kimse bölemez CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti çalışmaları için memleketi Tekirdağ'a geldi.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti çalışmaları için memleketi Tekirdağ 'a geldi. CHP Tekirdağ İl binasını ziyaret eden Öztrak, "Milletimizin ortak tarihini kimse bölemez. Bizler, milli bayramlarımızı 'senin bayramın, benim bayramım' diye bölenlerden olmayız, olmayacağız. İlk zafer de bizimdir, son zafer de bizimdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti çalışmaları için memleketi Tekirdağ'a geldi. Partilileriyle bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Öztrak, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Öztrak, 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferinin 949'uncu yıl dönümünü kutlayarak, "Bugün 26 Ağustos, Anadolu'nun bizlere yurt olmasının ilk adımının atıldığı, Malazgirt zaferinin 949'uncu yıl dönümü. 26 Ağustos aynı zamanda, bu toprakları emperyalistlerden kurtaran Kurtuluş Savaşımızın, Büyük Taarruz'un da başladığı gündür. Nasıl, 26 Ağustos 1071 Anadolu'nun kapılarını açtıysa, 30 Ağustos 1922 de bu toprakların emperyalistlere hiçbir zaman bırakılmayacağını yedi düvele gösterdiğimiz gündür. Anadolu ve Trakya, bu zaferle ulusumuzun son ve ebedi vatanı olmuştur" dedi.

'ORTAK TARİHİMİZİ KİMSE BÖLEMEZ'

Milli bayramları 'senin benim bayramın diye' bölmeyeceklerini söyleyen Öztrak, "Milletimizin ortak tarihini kimse bölemez. Bizler, milli bayramlarımızı 'senin bayramın, benim bayramım' diye bölenlerden olmayız, olmayacağız. İlk zafer de bizimdir, son zafer de bizimdir. Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan da bizimdir, Anadolu'nun sonsuza kadar vatanımız olarak kalacağını tarihe muştulayan, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Bu toprakları yurt yapan ve yurt olarak kalmasını sağlayan, tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde, bir kere daha saygıyla, minnetle eğiliyoruz" diye konuştu.

- Tekirdağ

Kaynak: DHA