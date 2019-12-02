Öztrak: "Milletimiz kimin neyi bildiğini kimin neyi bilmediğini birazda acı bedeller ödeyerek...
Haberler » Güncel » Öztrak: "Milletimiz kimin neyi bildiğini kimin neyi bilmediğini birazda acı bedeller ödeyerek... - Haber

Öztrak: "Milletimiz kimin neyi bildiğini kimin neyi bilmediğini birazda acı bedeller ödeyerek...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

02.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:31

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (5)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Öztrak: "Milletimiz kimin neyi bildiğini kimin neyi bilmediğini birazda acı bedeller ödeyerek...
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et