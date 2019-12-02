Öztrak: "Milletimiz kimin neyi bildiğini kimin neyi bilmediğini birazda acı bedeller ödeyerek...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
02.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:31
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (5)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Öztrak: "Milletimiz kimin neyi bildiğini kimin neyi bilmediğini birazda acı bedeller ödeyerek...