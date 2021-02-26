Öztrak: "Ülkemizin 128 milyar dolar rezervi bir yıldan kısa bir sürede satılmış"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin "Yok yere buharlaştırılan 128 milyar dolarda tüyü bitmedik yetimin hakkı vardır. Millet bunun hesabını sorma görevini bize verdi. Biz de soruyoruz, milletimizin bize verdiği yetkiyi kullanıyoruz." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Hükümete hakikat, liyakat, adalet eleştirisi yapan Öztrak, ekonomik kriz, devlet krizi ve sağlık krizinin daha da derinleşmesinin nedeninin bu konulardaki çürük anlayışta aranması gerektiğini söyledi.

Hatalar sorgulandığında önce duymazdan gelindiğini, ardından bilgi kirliliğiyle çarpıtmalar yapıldığını, bu da yetmezse hakarete girişildiğini savunan Öztrak, "Bu yöntemler artık milletin karnını doyurmuyor. Milletimiz bu bağırış çağırışı dinlemiyor, derdine derman arıyor. Millet herkesin ne yaptığını biliyor. Kim yanında, kim değil görüyor. Bunlara notunu veriyor. Evlerine göndermek için sabırsızlıkla sandığı bekliyor." diye konuştu.

CHP Ekonomi Masası olarak Nevşehir'e yaptıkları ziyarette de bunu gördüklerini dile getiren Öztrak, özellikle kırtasiye esnafının, lokanta ve kafe sahiplerinin çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Öztrak, pek çok esnaftan duydukları bir başka şikayetin, desteklerle ilgili olduğunu aktardı.

Patates üreticisinin dertli olduğunu dile getiren Öztrak, "Hükümetten zaten ümidi kesmişler. Üretici, CHP'li belediyelerin destekleme gibi ürünlerini alıp yardım amaçlı millete dağıtılmasını istiyor. Biz de bunları yapacağımızın taahhüdünü verdik." ifadelerini kullandı.

"Bunu açıklamaları gerekiyor"

Merkez Bankasındaki 128 milyar dolar rezervin akıbetini sormaya devam edeceklerini söyleyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu konunun aylardır takipçisiyiz, ısrarla soruyoruz. Milletin 128 milyar doları ne oldu? Önce duymazdan geldiler, kulaklarının üstüne yattılar. Baktılar olmadı, havuz medyasında sipariş yazılar kaleme alındı. O da yetmedi, bu sefer topyekun saldırıya geçtiler. Biz soruyoruz, soracağız. Milletin 128 milyar doları nerede? Bunu soruyoruz, etmedik hakaret bırakmıyorlar. Elbette kötü söz sahibine aittir. Millet, 128 milyar dolarının kime, nasıl, kaçtan satıldığını da öğrenmeli. Bunu açıklamaları gerekiyor." dedi.

Önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı "damat" diyerek eleştirdiklerinde "aileyi siyasete karıştırmayın" diye akıl verilmeye çalışıldığını aktaran Öztrak, "Aileyi siyasete sokan biz değiliz. Damadını Bakan yapan Erdoğan, milletimiz bunu görüyor. Devleti şirket gibi yönetmeye kalkan da Erdoğan, milletimiz bunu da görüyor. Madem damat bu kadar başarılıydı, bu buhranın ortasında neden görevinden affedildi." diye konuştu.

Merkez Bankası rezervlerine yeniden değinen Öztrak, "Yok yere buharlaştırılan 128 milyar dolarda tüyü bitmedik yetimin hakkı vardır. Millet bunun hesabını sorma görevini bize verdi. Biz de soruyoruz, milletimizin bize verdiği yetkiyi kullanıyoruz. Şimdi yapılması gereken bu 128 milyar doların hangi yöntemle, hangi tarihlerde, kimlere, kaçtan satıldığını açıklanmasıdır. Hukuka ve kuralına uygun yapılan iş saklanmaz, çiğ yemediyseniz de karnınız ağrımaz." ifadelerini kullandı.

Daha önce Merkez Bankası tarafından yapılan doğrudan ihale ve müdahalelerin açıklandığını belirten Öztrak, en son açıklanan döviz satım müdahalesinin 23 Ocak 2014'te, döviz satım ihalesinin ise 27 Nisan 2016'da yapılmış göründüğünü anlattı. Öztrak, bu tarihten sonra döviz piyasasına yapılan müdahalelere ilişkin hiçbir kayıt olmadığını ifade ederek, eleştiride bulundu.

Merkez Bankası Kanunu'nun 22. maddesine göre, ülkenin altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespiti ile gerekli düzenlemelerin yapılmasının Banka Meclisinin görev ve yetkisinde olduğunu dile getiren Öztrak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 128 milyar dolar rezervi bir yıldan kısa bir sürede satılmış. Bugüne kadar böyle agresif bir rezerv satışı yok. Bunu Merkez Bankası Banka Meclisinin belirlediği hangi usul ve esaslara göre yaptı açıklayın. Yoksa bu satışlar bankada bir başkan yardımcısının piyasa tüccarı yaklaşımıyla belirlediği, usul ve esaslara göre mi yapıldı? Bu başkan yardımcısı halen görevde mi? Biz tüm bu sorulara kızmadan, bağırmadan, çağırmadan, gırtlağınızı patlatmadan, hakaret etmeden cevap vermenizi bekliyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı