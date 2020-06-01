Öztrak: "Mesafe, maske ve temizlik konusunda çok hassas olmalıyız" –
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Öztrak: "Mesafe, maske ve temizlik konusunda çok hassas olmalıyız" –

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları - Öztrak: "Mesafe, maske ve temizlik konusunda çok hassas olmalıyız"ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin...

01.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları - Öztrak: "Mesafe, maske ve temizlik konusunda çok hassas olmalıyız"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. (1)

Öztrak: 'Mesafe, maske ve temizlik konusunda çok hassas olmalıyız' –

Kaynak: AA

Politika Manşet

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