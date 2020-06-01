Öztrak: "Mesafe, maske ve temizlik konusunda çok hassas olmalıyız" –
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları - Öztrak: "Mesafe, maske ve temizlik konusunda çok hassas olmalıyız"ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin...
01.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:23
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kürsüye gelişi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları - Öztrak: "Mesafe, maske ve temizlik konusunda çok hassas olmalıyız"
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. (1)
Kaynak: AA