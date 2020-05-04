Öztrak: "Merkez Bankası'nın rezervleri yaklaşık altı milyar dolarla tarihi dip yapmış durumda"
04.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:31
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a soru yöneltilmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a soru yöneltilmesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (6)
Kaynak: AA