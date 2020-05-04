Öztrak: "Merkez Bankası'nın rezervleri yaklaşık altı milyar dolarla tarihi dip yapmış durumda"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a soru yöneltilmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.