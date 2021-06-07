Son dakika haberi | Öztrak: "Küresel bir bağışıklık sağlanmadan ülkelerin koronavirüsten kurtulduk demeleri mümkün değil"

Son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği...