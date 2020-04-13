Öztrak: "(Kovid-19 salgını) Bu sorunu en kısa sürede atlatmak için el ele hep birlikte çaba... CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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"Bu yıl dışarıya ödeyeceğimiz dış borç 172 milyar dolar. 9 Nisan itibariyele Merkez Bankasının kasasındaki net rezervler de 16 milyar dolar"

"Bu nedenle kasayı boşaltmış olan, dövizleri tüketmiş olan saray iktidarı ABD Merkez Bankası başta olmak üzere pek çok glişmiş ülke merkez bankasının kapısını çalıp swap anlaşmaları yapmaya uğraşıyor"

"Aslında bu iflasın ilanıdır. Maalesef bir kere daha borç alan emir alacaktır"

"(Kovid-19 salgını) Bu sorunu en kısa sürede atlatmak için el ele hep birlikte çaba göstermeliyiz. Bu sorunun ne kadar süreceğini şimdiden öngörmek hala daha çok zor"

Kaynak: AA