Öztrak: "(Koronavirüs) Salgınla mücadelede ortak akılla mücadele etmeliyiz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu.
16.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:03
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ederken düzenlenen basın toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Öztrak: "(Koronavirüs) Salgınla mücadelede ortak akılla mücadele etmeliyiz"