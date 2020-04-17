Öztrak: "(Koronavirüs) Bilimin ve aklın ışığında atılan her adımı destekliyoruz" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1) Kaynak: AA