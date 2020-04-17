Öztrak: "(Koronavirüs) Bilimin ve aklın ışığında atılan her adımı destekliyoruz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
17.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:18
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA