Öztrak: "Kaş yapayım derken göz çıkarıldı. Bu hayati hatanın sahibi ve sorumlusu kim" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

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"(Yeni tip koronavirüs salgını) Salgınla mücadele sürecinde bilimin ve aklın ışığında atılan her adımı destekledik, katkı verdik, veriyoruz. Gecikmelere dikkat çektik, yetersizliklere dikkat çektik, çekmeye de devam edeceğiz. Yeni tedbirler öneriyoruz, önermeye devam edeceğiz"

"(Yeni tip koronavirüs salgını) Mücadelede kesin katı ve yaygın tedbirlere ihtiyaç var. Salgına kesin darbe vurmak için en kesin ve en katı yöntem yurttaşlarımızın sokağa çıkışının bir süreliğine ertelenmesiydi. Bu sadece bizim değil, Bilim Kurulu üyelerinin de görüşüydü. Ancak salgınla mücadelede bu en etkili tedbir bazı siyasi kaygılarla geciktirildi"

"(Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı) Doğru bir karar, yanlış biçimde, yanlış zamanda, yanlış bir iletişimle uygulanınca hayati bir yanlışa neden oldu. Üç yanlış maalesef bir doğruyu götürdü"

"Kaş yapayım derken göz çıkarıldı. Bu hayati hatanın sahibi ve sorumlusu kim?"

Kaynak: AA