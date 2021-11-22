Öztrak: "Kapsamlı bir kalkınma stratejisiyle cari açık meselesini tüm boyutlarıyla ele alıp çözeceğiz"
Faik Öztrak'ın açıklamaları Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması Faik Öztrak'ın ayrılması Öztrak: "Kapsamlı bir kalkınma stratejisiyle cari açık meselesini tüm boyutlarıyla ele alıp çözeceğiz" ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrasında...
Faik Öztrak'ın açıklamaları
Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması
Faik Öztrak'ın ayrılması
Öztrak:
"Kapsamlı bir kalkınma stratejisiyle cari açık meselesini tüm boyutlarıyla ele alıp çözeceğiz"
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. (4)