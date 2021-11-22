Öztrak: "Kapsamlı bir kalkınma stratejisiyle cari açık meselesini tüm boyutlarıyla ele alıp çözeceğiz" - Haberler
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Öztrak: "Kapsamlı bir kalkınma stratejisiyle cari açık meselesini tüm boyutlarıyla ele alıp çözeceğiz"

AA - Haberler | Politika

Faik Öztrak'ın açıklamaları Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması Faik Öztrak'ın ayrılması Öztrak: "Kapsamlı bir kalkınma stratejisiyle cari açık meselesini tüm boyutlarıyla ele alıp çözeceğiz" ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrasında...

Faik Öztrak'ın açıklamaları

Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması

Faik Öztrak'ın ayrılması

Öztrak:

"Kapsamlı bir kalkınma stratejisiyle cari açık meselesini tüm boyutlarıyla ele alıp çözeceğiz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. (4)

Öztrak: Kapsamlı bir kalkınma stratejisiyle cari açık meselesini tüm boyutlarıyla ele alıp çözeceğiz

Öztrak: Kapsamlı bir kalkınma stratejisiyle cari açık meselesini tüm boyutlarıyla ele alıp çözeceğiz

Öztrak: Kapsamlı bir kalkınma stratejisiyle cari açık meselesini tüm boyutlarıyla ele alıp çözeceğiz

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AA - Son Dakika Haberleri

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