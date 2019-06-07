Öztrak: "İstanbul seçimlerinin bütün sorumluluğu ilçe seçim kurullarına yüklendi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ne yaparlarsa yapsınlar İstanbullular hakkı yenen Ekrem İmamoğlu'na çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkacaktır. Bu YSK'ye rağmen milletimiz, iradesini beğenmeyenlere, mızıkçılara, oyun bozanlara, hak yiyenlere 23 Haziran'da şamar gibi bir cevap verecektir." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ı kaybettiklerini, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Öztrak, Arslan'ın cenazesinin yarın Denizli'de öğle namazını müteakip toprağa verileceğini bildirdi.

Öztrak, Kocaeli'de 4 işçinin bir "iş cinayetinde" hayatını kaybettiğini ifade ederek, işçilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Tüm vatandaşların geçmiş bayramını kutlayan ve "şeker tadında" nice bayramlar dileyen Öztrak, iktidarın mübarek ramazan ayında iftar sofralarını siyasi propaganda maksadıyla kullandığını ileri sürdü.

Öztrak, "10 parmaklarında 10 kara, önlerine geleni 'çaldı çırptı' diye suçladılar. Yetmeyince de 'oy vermezseniz telafisi zor işler olur' diye milleti tehdit etmeye kalktılar. Milletin ağız tadıyla bir Ramazan Bayramı geçirmesine izin vermediler." dedi.

"Millet (bayramda rahat bir nefes alalım) derken, bu defa da YSK bayram günü aldığı kararla milletin aklını karıştırdı." ifadesini kullanan Öztrak, YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptal gerekçesinde bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması, bunun da seçim sonuçlarına etki etmesini gösterdiğini hatırlattı.

"İstanbul seçimlerinin bütün sorumluluğu ilçe seçim kurullarına yüklendi"

YSK'nin ayrıca kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da açıkladığını belirten Öztrak, Kurulun gerekçeli kararında da İstanbul seçimlerinin bütün sorumluluğunun ilçe seçim kurullarına yüklendiğini söyledi.

Bu kararda da sandık kurullarının seçim sonuçlarına nasıl tesiri olduğuna dair bir delil sunulmadığını ifade eden Öztrak, iktidarın da medya eliyle ilçe seçim kurullarını hedef göstererek itibar cellatlığı yaptığını ileri sürdü.

Bunun üzerine bazı ilçe seçim kurullarının "hakkımızı, hukukumuzu koruyun" diyerek YSK'ye dilekçe verdiklerini aktaran Öztrak, şöyle devam etti:

"YSK de bu dilekçelere cevaben mevcut ilçe seçim kurullarının, seçim müdürlerinin ve memurların 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimlerde görevlerine devam etmelerine karar verdi. Daha önceki suç duyurularını da hukuka uygun olmadıkları gerekçesiyle geri çekti. Seçimin neden iptal edildiği hakkında YSK'nin açıkladığı gerekçe sadece 10 gün yaşayabildi, bayramı bile görmedi. YSK, kendi gerekçesini kendisi çürüttü. Sonra sarayın kibirli adamı ortaya çıktı 'bu işte bir yanlış anlama var.' dedi. Bayramın son günü gece yarısından sonra YSK Başkanı apar topar 13 ilçe seçim kurulu müdürünü geçici olarak 23 Haziran seçimlerine kadar görevden uzaklaştırdıkları açıklamasını yaptı."

Öztrak, iktidarın bu yapılanlarla "bir şeyler olmuş" izlenimi vermeye çalıştığını savunarak, seçimi iptal etmeye bu gerekçelerin yetmeyeceğini söyledi.

Faik Öztrak, "İstanbul'da şov çok, buna karşılık delil denilen şey yok. İstanbul, ortada bir iptal gerekçesi olmadan, sarayın talimatıyla iptal edilen seçim nedeniyle yeniden sandık başına gidiyor." diye konuştu.

Seçimlerin iptaline haklı hiçbir gerekçe olmadığının bir kez daha YSK'nin kararıyla ortaya çıktığını, YSK'nin seçim mevzuatını, 1950'den bu yana oluşmuş içtihatlarını ve seçim güvenliğini kendi eliyle çöpe attığını ileri süren Öztrak, şu ifadeleri kullandı Açıklaması

Kaynak: AA