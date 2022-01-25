Öztrak: "(İstanbul'da kar) Karayollarını da CHP yönetmiyor" - Haberler
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Öztrak: "(İstanbul'da kar) Karayollarını da CHP yönetmiyor"

AA - Haberler | Politika

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)

Öztrak: (İstanbul'da kar) Karayollarını da CHP yönetmiyor

Öztrak: (İstanbul'da kar) Karayollarını da CHP yönetmiyor

Öztrak: (İstanbul'da kar) Karayollarını da CHP yönetmiyor

AA - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Politika, Haber

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