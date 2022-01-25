Öztrak: "(İstanbul'da kar) Karayollarını da CHP yönetmiyor"
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)