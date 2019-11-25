Öztrak: "İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olamayı sürdürüyor"
Haberler » Güncel » Öztrak: "İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olamayı sürdürüyor" - Haber

Öztrak: "İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olamayı sürdürüyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

25.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Öztrak: "İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olamayı sürdürüyor"
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et