Öztrak: "İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olamayı sürdürüyor"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
25.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:52
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Öztrak: "İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olamayı sürdürüyor"