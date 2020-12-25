Öztrak: "Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalıdır"
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Öztrak: "Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalıdır"

25.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)

Öztrak: 'Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalıdır'
Öztrak: 'Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalıdır'
Öztrak: 'Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalıdır'
Öztrak: 'Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 16:53:44. #1.15#
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