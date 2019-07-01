Öztrak: İşler her gün daha kötüye gidiyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ""Türkiye son bir yıldır adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir ucube rejimle yönetilmektedir.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, " "Türkiye son bir yıldır adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir ucube rejimle yönetilmektedir. Tek adam parti devleti rejiminde işler her gün biraz daha kötüye gidiyor." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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