Öztrak: İşler her gün daha kötüye gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ""Türkiye son bir yıldır adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir ucube rejimle yönetilmektedir.

Öztrak: İşler her gün daha kötüye gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, " "Türkiye son bir yıldır adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir ucube rejimle yönetilmektedir. Tek adam parti devleti rejiminde işler her gün biraz daha kötüye gidiyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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