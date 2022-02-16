Öztrak: "Enflasyon da işsizlik de hızla arttı" - Haberler
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Öztrak: "Enflasyon da işsizlik de hızla arttı"

AA - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)

Öztrak: Enflasyon da işsizlik de hızla arttı

Öztrak: Enflasyon da işsizlik de hızla arttı

Öztrak: Enflasyon da işsizlik de hızla arttı

Öztrak: Enflasyon da işsizlik de hızla arttı

AA - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Haberler

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